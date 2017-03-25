冰球》中國毆打台灣球員 賽會公布懲處結果！

冰球賽後爆發衝突。（冰球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕U18冰球錦標賽中國毆打台灣隊爆發雙方衝突，國際總會指派本屆賽會主席及國際冰球紀律委員會裁定，中國13號選手王梓喬在比賽結束後動手打我國球員引爆衝突，將禁賽1場；中國12號選手王京也因為打人遭禁賽1場。

【2名中國打人球員禁賽 台冰球協會：判決正常】

中國隊賽前就對球場懸掛「教育部體育署」的看板表示不滿，認為一個中國、只有一個教育部，但主辦單位認為不違反國際比賽規定，因此不予理會，埋下衝突的因子。

此外，中國隊賽前放話要打爆台灣隊，兩隊整場發生多次衝突，第二節謝沐昕被中國隊惡意犯規，抬出場外。中國隊第一節連下三城，第三節又利用台灣犯規遭判罰，以多打少再下一城，終場4比0獲勝，但中國隊全場小動作不斷，成為爆發衝突的導火線。

影片（衝突從2:22:57開始）