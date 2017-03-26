中職 Live》「火全」棒打桃猿 悍將先馳得點

2017/03/26 17:53

 

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桃猿

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悍將

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第三局

梁家榮生涯首度擔任開季先發三壘手，首打席就敲出安打，但神盾隨後回穩，先讓詹智堯擊出內野滾地球刺殺，再連續三振余德龍和王柏融。

第一局

1出局，「火哥」張建銘從桃猿先發投手賽格威手中敲出中外野二壘安打，林哲瑄擊出二壘方向滾地球遭刺殺，並將跑者推進至三壘，林益全適時擊出中外野落地安打，富邦先馳得點。

林益全斷棒安打，幫助富邦先馳得點。（記者陳志曲攝）

桃猿洋投賽格威。（記者陳志曲攝）

富邦洋投神盾。（記者陳志曲攝）

賽前

富邦今天邀請華語流行樂壇天后「范范」范瑋琪開球，老公「黑人」陳建州和雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，也到場為悍將應援。

范瑋琪（右）受邀為比賽開球，老公陳建州（左）在旁邊幫老婆的練投直播。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林瑋恩（右）與范瑋琪（左）合影。（記者陳志曲攝）

富邦悍將方克偉（右）與范瑋琪（左）合影。（記者陳志曲攝）

兩隊先發名單

Lamigo桃猿

1 詹智堯 中外野
2 余德龍 二壘
3 王柏融 右外野
4 林泓育 指定打擊
5 陳俊秀 一壘
6 朱育賢 左外野
7 林承飛 游擊
8 黃浩然 捕
9 梁家榮 三壘
   賽格威 

富邦悍將

1 胡金龍 指定打擊
2 張建銘 右外野
3 林哲瑄 中外野
4 林益全 一壘
5 高國輝 左外野
6 林威廷 二壘 
7 陳凱倫 游擊
8 林琨笙 
9 李宗賢 二壘
   神盾 　

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