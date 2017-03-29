中職》韓職球隊宣布簽艾迪頓 超高年薪曝光

艾迪頓。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟主力洋投艾迪頓僅只出賽1場就「快閃」轉戰韓職，根據韓國媒體報導，這支球隊正是樂天巨人，確定以年薪50萬美元（約1520萬台幣）簽下艾迪頓。

中信球團昨天宣布，洋投艾迪頓將轉戰韓職樂天巨人。領隊楊培宏指出，根據中信與艾迪頓的合約，必須打完上半季才能買斷，但樂天開出接近10倍的年薪，經紀人也不斷與球團懇談，中信考慮球員生涯規劃，同意離隊。

艾迪頓轉戰韓國年薪升級為50萬美元，不過按照韓職一般行情，洋投年薪在60萬美元（約新台幣1820萬元）左右，艾迪頓略低於這個數字，不過已比台灣高出許多。

艾迪頓去年8月加盟兄弟，出賽7場戰績3勝1敗，防禦率4.30，今年季前隨中職聯隊前往日本參加「2017中職日職對抗賽」，交出3局失1分的好投，吸引韓職球探注意，因此本季僅出賽1場就被挖角。

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