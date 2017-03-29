中職》艾迪頓年領50萬美元 名列韓職洋將倒數第2

艾迪頓。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天韓媒報導，韓職樂天巨人以簽約金加上年薪，總計50萬美元（約1520萬台幣）簽下中信兄弟洋投艾迪頓，這樣的薪水在中職算頂薪，不過，50萬美元在日前韓職所公布10支球團合計30名洋將今年薪資水平當中，只能排名倒數第2，最低為三星獅洋投Zach Petrick的45萬美元（約1368萬台幣）。

今年球季韓職最高薪洋將，則是效力斗山熊的洋將Dustin Nippert，本季薪資總額高達210萬美元（約6384萬台幣），他也是韓職史上最高薪洋將，去年Nippert出賽29場其中28場先發，戰績22勝3敗、防禦率2.95，拿下韓職年度MVP、勝投、防禦率王，成為斗山二連霸功臣。

今年韓職有14名洋將年領（簽約金加上年薪）超過百萬美元。