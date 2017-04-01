中職》受過傷該不該撲接？ 獅看板球星這樣做

潘武雄常因撲接受傷。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕林益全過去因撲球造成肩關節唇破損，為了避免更嚴重的傷害，富邦總教練葉君璋提醒過非必要不要撲球，未料卻因此形成休息室風暴。過去，統一獅外野手潘武雄也曾被醫師警告最好不要再撲球，但他還是拚勁十足，即便被老婆罵還是要撲。

潘武雄今年2月接受本報專訪，他提到2010年因撲接造成左肩關節唇前、後破損動刀，「那是我打棒球以來最傷的一刀。」那年潘武雄僅出賽30場，醫生還特別叮嚀他，不管接球或跑壘，「最好不要再撲，否則很麻煩！」

雖然醫生警告過了，潘武雄還是拚勁十足，常因撲接造成受傷，甚至因此被老婆罵，因為就算只是熱身賽，潘武雄還是會忍不住撲接，「其實我有想忍，但就是自然反應。」他曾在2016年如此說道。

武神的拚勁獲得不少球迷喜愛，但也因此影響他的出賽數，身為統一獅的看板球星之一，潘武雄生涯11年卻從未出賽超過100場，被球迷戲稱「潘院長（因為常常受傷）」。近年來，潘武雄也透過訓練師、營養品保養身體，今年希望能拚百場出賽。