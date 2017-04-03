中職》甩棒太狂 劉時豪登上大聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊昨與富邦悍將進行雙重賽，晚場靠著劉時豪代打一球開轟逆轉，收下球隊單周全勝，劉時豪這神來一棒的跪地3分砲，由於甩棒太吸睛，還登上大聯盟「Cut 4」。

劉時豪昨晚8局下代打，不負眾望敲出3分砲逆轉，而他開轟時的跪地姿勢，將球棒輕鬆往後甩，驚天一轟吸引大聯盟注意，還放上另一角度的慢動作「欣賞」這個打席。

這是中職本季第2次上大聯盟官網，開幕戰「火哥」張建銘因場地濕滑接球失誤，在3月26日時也曾上過「Cut 4」。

劉時豪開轟甩棒登上大聯盟。（取自大聯盟官網）

Another angle of 劉時豪 （Liu Shih-Hao） game-winning HR + bat flip #CPBL #Lamigo #batflip pic.twitter.com/aTfgeILdfY — CPBL STATS （@GOCPBL） 2017年4月3日