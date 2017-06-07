日職》陽岱鋼一歸隊就敲安 巨人王牌振臂致意（影音）
2017/06/07 08:36
〔體育中心／綜合報導〕以5年合約加盟巨人的旅日好手陽岱鋼昨天終於登場，初登場就敲出2分打點的安打幫助球隊先馳得點，好表現也獲巨人王牌投手菅野智之的肯定。
3局上陽岱鋼在1出局二三壘有人時擊出中間方向滾地安打，帶有2分打點，助球隊取得2：0領先，鏡頭還捕捉到在休息室的菅野智之開心的振臂歡呼，向陽岱鋼致上敬意。
昨役陽岱鋼5打數敲出1支關鍵安打，而巨人王牌菅野則狀況欠佳，先發6局丟5分，最終巨人仍吞下11連敗。
陽岱鋼ジャイアンツ移籍後初ヒットとなる逆転の2点タイムリー！！！— バッシー （@bassey__24） 2017年6月6日
ベンチも笑顔に#giants pic.twitter.com/VJNM7XC7qd
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