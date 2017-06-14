黃培閎旅外爭光 排球最高殿堂出現我國國旗

〔體育中心／綜合報導〕「光頭神舉」黃培閎上月跟世界排壇最頂級、地位如同棒球界大聯盟的義大利超級聯賽Top Volley Latina球隊簽約，也讓我國國旗出現在該球隊的臉書粉絲專頁上，讓台灣網友直呼「好感動啊！」

義大利排球職業聯賽分為A1及A2級，A1級目前有14支球隊，前4名的豪門隊伍每季運作資金高達2至3億台幣，黃培閎加盟的Top Volley Latina，同樣屬於A1級，約有50年歷史，過去曾拿過冠軍；他本季隊友包括日本天才球員石川祐希。

A1的聯賽約在每年10月開季，直到隔年的4月，每隊每週約有2場比賽，1季需打約30場例行賽，頂級選手年薪可達100萬歐元（約3426萬台幣），每隊則擁有4個給歐陸以外選手的名額，黃培閎就是循這個途徑加盟。

黃培閎曾接受本報獨家專訪表示，義大利的排球發展及歷史，都非常健全及成熟，地位相對崇高，「我不會想成是去大聯盟，我覺得就是一個進展，挑戰更高等級的比賽，心中當然會有壓力，但還是很期待。」

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