MLB》爛隊大翻身！雙城單場28安破紀錄（影音）

羅沙里歐單場三響砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天打線大爆發，全場敲出28支安打攻下20分，終場以20：6擊敗水手，不但安打數寫下今年的聯盟紀錄，也刷新隊史紀錄。

雙城分別在第3、第7局狂攻7分超大局，全隊共4人敲出4安打，5人演出猛打賞，表現最佳的是三壘手艾斯科巴（Eduardo Escobar），單場6支5敲下2分打點，雙城先發9棒全員得分，只有一壘手茂爾（Joe Mauer）、右外野手葛洛斯曼（Robbie Grossman）沒有打點。

雙城全場共掃出5轟，其中9棒的羅沙里歐（Eddie Rosario）更演出三響砲，外野手凱普勒（Max Kepler）、多齊爾（Brian Dozier）也各有1轟演出。

去年連60勝都拿不到的雙城，今年蛻變為美聯中區龍頭，單場掃出28支安打是隊史新紀錄，前7局就狂敲26安，刷新本季新高。

水手先發柏格曼（Christian Bergman）此役只撐2.2局就退場，被敲10支安打狂丟9分，中繼3.2局的羅倫斯（Casey Lawrence）也遭砲轟，被敲11安失6分，2人的表現都是全隊最慘，唯一沒失分的是後援0.1局的齊克（Tony Zych）。