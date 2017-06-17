中職》致勝全壘打「被消失」 陳子豪霸氣回應
2017/06/17 08:57
〔體育中心／綜合報導〕獅象戰昨天歷經三度因雨暫停，雖然陳子豪7局上擊出超前陽春砲，最後卻因7局未完成，成了消失的全壘打，比賽也被裁定為5：5握手言和，讓桃猿上半季封王魔術數字減為M4。
雖然本季第16轟消失了，陳子豪並不氣餒，他在個人臉書霸氣表示，「有差嗎？好幾碗飯的其中一碗沒吃到而已，又不是以後吃不到，放寬心!!!!」不少球迷也鼓勵他，「子豪很正向!!再打就好人生還很長」、「你真的很棒，加油哦!這天氣比賽辛苦了」、「飯局時間還很長，慢慢吃還要吃好幾碗！」
兄弟另一名強打蔣智賢昨天轟出本季第17發全壘打，目前高居聯盟第一，陳子豪15轟居次，曾陶鎔則以12轟排名第3。
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