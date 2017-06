MLB》單場2助殺連破哈波紀錄 菜鳥雷射肩本季最速（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕印第安人今以5:2擊敗雙城續守美中王座,菜鳥中外野手齊默(Bradley Zimmer)單場演出2次雷射肩助殺,雙雙打破哈波(Bryce Harper)保持的球速紀錄,成為本季最速助殺王。

2局下雙城靠安打與保送攻占一二壘,羅沙里歐(Eddie Rosario)擊出投手前強勁滾地球,印第安人先發鮑爾(Trevor Bauer)蹲下閃避形成安打,球一路滾到中外野,二壘跑者凱普勒(Max Kepler)拔腿狂奔直闖本壘,卻被齊默雷射肩助殺沒能拿分。

根據大聯盟Statcast™測量,齊默這記雷射肩助殺球速高達101.5英哩(約162.4公里),超越國民球星哈波上個月寫下的99.7英哩(約159.5公里),成為本季最快的外野助殺球速紀錄。

齊默本季最速助殺擋下凱普勒。(美聯社)

被雷射肩擋在本壘前的凱普勒,雖然沒能拿分但表現毫不遜色,Statcast™顯示凱普勒從二壘衝回本壘只花了6.7秒,為個人本季第二快、生涯第4快。

7局下齊默再次展現過人臂力,擋下滾地安打球後火速回傳,隊友在一二壘肩完成夾殺結束雙城進攻。Statcast™顯示,齊默這記助殺球速達99.9英哩(約159.8公里),以些微之差再度超越哈波,單場兩次助殺強攻本季最速雷射肩一二名。

齊默賽後聽聞自己的助殺連破紀錄,開心表示真是酷斃了,回憶當時的狀況,齊默說:「從中外野傳其實蠻難的,在那樣的狀況下,我一接到球就奮力朝接應者的前臂丟。」

齊默與隊友開心慶祝。(USA Today Sports)