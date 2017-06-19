MLB》單場2助殺連破哈波紀錄 菜鳥雷射肩本季最速（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕印第安人今以5：2擊敗雙城續守美中王座，菜鳥中外野手齊默（Bradley Zimmer）單場演出2次雷射肩助殺，雙雙打破哈波（Bryce Harper）保持的球速紀錄，成為本季最速助殺王。

2局下雙城靠安打與保送攻占一二壘，羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出投手前強勁滾地球，印第安人先發鮑爾（Trevor Bauer）蹲下閃避形成安打，球一路滾到中外野，二壘跑者凱普勒（Max Kepler）拔腿狂奔直闖本壘，卻被齊默雷射肩助殺沒能拿分。

根據大聯盟Statcast™測量，齊默這記雷射肩助殺球速高達101.5英哩（約162.4公里），超越國民球星哈波上個月寫下的99.7英哩（約159.5公里），成為本季最快的外野助殺球速紀錄。

齊默本季最速助殺擋下凱普勒。（美聯社）

被雷射肩擋在本壘前的凱普勒，雖然沒能拿分但表現毫不遜色，Statcast™顯示凱普勒從二壘衝回本壘只花了6.7秒，為個人本季第二快、生涯第4快。

7局下齊默再次展現過人臂力，擋下滾地安打球後火速回傳，隊友在一二壘肩完成夾殺結束雙城進攻。Statcast™顯示，齊默這記助殺球速達99.9英哩（約159.8公里），以些微之差再度超越哈波，單場兩次助殺強攻本季最速雷射肩一二名。

齊默賽後聽聞自己的助殺連破紀錄，開心表示真是酷斃了，回憶當時的狀況，齊默說：「從中外野傳其實蠻難的，在那樣的狀況下，我一接到球就奮力朝接應者的前臂丟。」

齊默與隊友開心慶祝。（USA Today Sports）