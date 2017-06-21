中職》台灣馬查多是你？梁家榮2大美技拯救桃猿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿3壘手梁家榮今天在首局就有美技守備演出，成功化解兄弟攻勢，此外他在3局下半也敲出關鍵安打，幫助球隊攻下分數。

1局上半，兄弟陳子豪擊出安打，並靠隊友推進上2壘，隨後桃猿投手道恩斯暴投，陳子豪上3壘，接著彭政閔擊出內野滾地球，但桃猿3壘手梁家榮接到球後，準準的傳本壘成功抓到跑者，形成2出局。

隨後蔣智賢敲出內野滾地球，梁家榮演出美技撲球，並傳向2壘抓到最後一個出局數，也將幫助球隊化解失分危機。

此外，4局上半，詹子賢敲出內野滾地球，梁家榮接到球後，傳往1壘，不過這球打到跑者，距離也稍短，未能抓到出局數，但精彩演出仍獲得主播球評的讚賞，也直呼這球讓他們聯想到金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）先前的美技守備 。