中職》台灣馬查多是你？梁家榮2大美技拯救桃猿（影音）
2017/06/21 20:27
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿3壘手梁家榮今天在首局就有美技守備演出，成功化解兄弟攻勢，此外他在3局下半也敲出關鍵安打，幫助球隊攻下分數。
1局上半，兄弟陳子豪擊出安打，並靠隊友推進上2壘，隨後桃猿投手道恩斯暴投，陳子豪上3壘，接著彭政閔擊出內野滾地球，但桃猿3壘手梁家榮接到球後，準準的傳本壘成功抓到跑者，形成2出局。
隨後蔣智賢敲出內野滾地球，梁家榮演出美技撲球，並傳向2壘抓到最後一個出局數，也將幫助球隊化解失分危機。
此外，4局上半，詹子賢敲出內野滾地球，梁家榮接到球後，傳往1壘，不過這球打到跑者，距離也稍短，未能抓到出局數，但精彩演出仍獲得主播球評的讚賞，也直呼這球讓他們聯想到金鶯三壘手馬查多（Manny Machado）先前的美技守備 。
相關新聞
- 中職》比賽「瞇」一下 陳禹勳關門績效高的秘訣
- 中職Live》最狂九棒！梁家榮二壘打建功
- 中職》表現好得超乎預期 史總點名曾陶鎔等3人
- 中職》梁家榮封王戰首度先發 希望完成最後1個出局數
- 中職》陳琥二軍登板1.1局狂送3K 遭強襲球打退場
推薦新聞
-
中職》封王戰湧進10105人 桃猿寫平日票房新紀錄2017/06/21 22:31
-
桌球》又爆爭議 台灣選手參與國際賽卻沒教練在場？2017/06/21 22:29
-
中職》台灣馬查多是你？梁家榮2大美技拯救桃猿（影音）2017/06/21 20:27
-
中職》比賽「瞇」一下 陳禹勳關門績效高的秘訣2017/06/21 19:51
-
中職》表現好得超乎預期 史總點名曾陶鎔等3人2017/06/21 19:37