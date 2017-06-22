MLB》查普曼回來了！火球飆破2017年最速紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕查普曼終於回來了！他今天在9局上後援上陣，飆出102.9英里（約165.5公里）火球賞給天使再見三振，刷新本季大聯盟最快球速紀錄。

查普曼以史上最大後援投手合約重返洋基，本季卻不太如意，5月15日因左肩旋轉肌發炎高掛免戰牌，直到本月19日才回到球隊，他今天在9局登板，後援1局無失分，並以165.5公里火球K掉小楊恩（Eric Young Jr.），漂亮收下勝利。

過去幾年查普曼的火球打遍天下無敵手，官網提供的球速排行榜還設置排除查普曼的選項，以便球迷能查到其他投手的最快球速，但今年遭遇凱利（Joe Kelly）強力挑戰，凱利在4月29日飆出165.5公里火球後，一直占據第一名至今，才被查普曼的165.7公里所超前。

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查普曼飆出2017年最快球速紀錄。（今日美國）

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