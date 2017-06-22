MLB》洋基止7連敗 4萬紐約迷卻怒噓自家球員（影音）
2017/06/22 11:18
〔體育中心／綜合報導〕洋基今以8：4擊敗天使中止7連敗，本來是場開心的比賽。然而，後援投手克里帕（Tyler Clippard）成了唯一被全場近4萬洋基球迷噓聲伺候的自家球員，他也被拍到呆坐在休息室，眼睛連眨都不眨。
克里帕去年被交易到洋基隊，本季表現直到6月13日還算精彩，防禦率僅1.73，扮演球隊重要的佈局投手，貢獻並列球隊最多的6次中繼點。然而，前4場有3戰掉分，昨對天使更是僅投0.1局就狂掉3分，苦吞本季第4敗。
因為昨天的敗仗，克里帕失去第7局投手的位置，今天洋基在6局上3：2領先情況下，不敢派上克里帕，改由格林（Chad Green）上陣，直到9局上比分相差多達6分之際才又派上克里帕。
未料他此役表現依舊不理想，先被西蒙斯擊出二壘打，再被馬度納多（Martin Maldonado）轟出2分砲，僅投7球2打席就被換下場，最後還是由查普曼完成1局無失分，收下勝利。
克里帕不僅被全場近4萬球迷噓下投手丘，還被球迷在推特揶揄，「吉拉迪叫上克里帕會毀了勝利的好心情。」、「我強烈懷疑禪師跟克里帕組了秘密團體要摧毀紐約運動」、「克里帕在牛棚熱身時全場可是高喊MVP，喔，賈吉剛好也在打擊。」
克里帕被打傻了：
Tyler Clippard apparently does not blink, ever pic.twitter.com/jfmVPjpPAg— Sports Illustrated （@SInow） 2017年6月22日
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