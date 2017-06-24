中職》最強終結者難擋最大天敵 鄉長遭一棒擊沉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿終結者「鄉長」陳禹勳，今在11局上2出局被陳子豪轟出致勝全壘打，最終以3：4輸給中信兄弟。近2個球季，陳子豪正是鄉長最大的天敵，無論是被安打或全壘打都是3隊打者最多。

陳禹勳是本季中職最強的終結者，賽前總計出賽29場沒有挨轟過，17次救援成功、防禦率1.82，都是聯盟有救援成功的投手中最佳表現。然而，今天10局上登板狀況差，單局送出多達3次保送，本季首見，不過最後仍讓周思齊擊出滾地球，化解一三壘危機。

11局上續投就沒那麼幸運，解決前兩棒之後，面對陳子豪，被轟出中右外野的陽春砲，因而苦吞本季第2敗。陳子豪今天單場4支3，還有2次保送，成為兄弟贏球最大功臣。

過去兩年中，陳子豪對付陳禹勳相當有一套，總計11打數狂敲6支安打，包括2發全壘打，雙雙都是鄉長對戰聯盟所有打者中最多，對戰打擊率高達0.545，今天也一棒擊沉這位聯盟最強終結者。

陳子豪（右）是致勝功臣。（記者陳志曲攝）

象迷好開心。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿上半季封王要再等等。（記者陳志曲攝）

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