NBA》年度最佳進步獎 「字母哥」數據全面進化獲獎
2017/06/27 10:28
亞德托昆波。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕公鹿前鋒「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲選2016-17年球季的最佳進步球員獎。
亞德托昆波在2015-16年球季出賽80場，平均上場35.3分鐘，得到16.9分、7.7籃板、4.3助攻、1.18抄截、1.41火鍋。
本季他一樣出賽80場，平均上場35.6分鐘與前一季幾乎相同，卻能得到22.9分、8.7籃板、5.4助攻、1.65抄截、1.86火鍋，數據全面進步獲得評審肯定。
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