羽球》混雙180俱樂部 白馭珀／李佳翰台北賽開胡

白馭珀（左）、李佳翰搭檔，晉級混雙會內賽。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕平均身高180公分的混雙搭檔白馭珀／李佳翰今天在台北羽球公開賽混雙會外賽，面對同胞呂家弘／林芝昀，僅花費24分鐘，以21：8、22：20贏球，順利挺進會內賽。

白馭珀／李佳翰從年初第一次排名賽後，不曾在碰頭練習混雙，白馭珀表示，從里約奧運完後，專心在專項單打，這次重新回到雙打，自己還在學習混雙打法，她稱讚，學弟李佳翰的球很有威脅、變化多。

李佳翰過去也曾專司混雙，目前則以男雙為主，他表示，再度搭配混雙，自己適應得還不錯，一步一步漸入狀況。

白馭珀（左）、李佳翰搭檔，晉級混雙會內賽。（記者林正堃攝）

白馭珀與日本品牌簽約，從上衣到拍袋都相當吸睛，白馭珀今天穿上無袖球衣，她表示，第一次嘗試，感覺手臂涼涼的，一抬起來會露出腋下，讓她有點害羞，問到是否有穿裙裝考量，她面有難色，「想起以前跟姊姊（白驍馬）一起穿裙裝打球的樣子。」

被隊友戲稱「姊妹」的李佳翰在一旁答腔，他也意外穿過裙子，他表示，曾打賭輸了，穿上褲裙跑步。

兩人也應媒體要求拍攝合照，李佳翰點子多，擺出不少上相動作，比出手指愛心，相當俏皮，兩人組成另類的「姊妹配」。

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