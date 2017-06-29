恭喜！江宏傑證實升格當爸 貼文感謝福原愛

江宏傑、福原愛結婚一年就宣佈有喜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年風光迎娶日本桌球美女福原愛的台灣桌球型男江宏傑要當爸爸了！他今天終於在微博上貼文向粉絲們公佈這項好消息。

江宏傑寫到，最近的日子除了為了世大運做準備，我也在學習怎麼當一個好爸爸！傑爸爸愛媽媽已經準備好等妳來到這個世界上，老婆辛苦啦！

江宏傑這則貼文特別用妳，推測2人愛的結晶應為女兒，而先前就傳出福原愛因懷孕而鮮少出現在鏡頭面前，如今2人即將升格父母，也證實了這項傳聞。

江宏傑在微博上貼文，證實將升格當爸爸。（取自江宏傑微博）

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