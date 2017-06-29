桌球》福原愛部落格報喜 「要當個好媽媽」

江宏傑、福原愛今天宣佈有喜。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球型男江宏傑去年迎娶日本桌球美女福原愛，今天在社群媒體上公布喜訊，要當爸爸了！而福原愛也在自己的部落格上表示，會努力當個好媽媽，預產期在今年秋天。

福原愛在部落格上表示，這是私事，但要跟大家說她的肚子裡有小寶寶了。她也說，現在的身體狀況比較不穩定，沒辦法跟大家報告這件事，預產期會在今年秋天。對於即將要有小寶寶，福原愛說，「對於新生命來到我們身邊，感到開心。」

福原愛也說，丈夫江宏傑會成為一個好爸爸，「我也不能認輸要成為好媽媽，在小孩出生前要努力學習。」

相關請見：

桌球》福原愛有喜 江宏傑升格當爸

江宏傑、福原愛今天宣佈有喜。（資料照，記者林正堃攝）

福原愛今天在自己的部落格上公布懷孕。（資料照，記者王藝菘攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友