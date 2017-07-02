NBA》奪冠功臣小AI 勇士傳開約4億合約留人

伊古達拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒33歲伊古達拉（Andre Iguodala）是球隊近3年奪2冠的重要功臣，傳出他有意在今年夏天尋求大約，與馬刺、火箭等球隊會面，不過外傳勇士也開出3年平均1300萬至1500萬美元的合約留人。

伊古達拉週六已與馬刺、火箭會面，根據ESPN記者史貝爾斯（Marc J.Spears）撰文指出，伊古達拉與火箭的會面相當「成功」，火箭也給了他一份報價。而且，伊古達拉之後也取消與其他球隊會面一事。

而根據《The Mercury News》報導，勇士將開出一紙3年、年薪約1300萬（約新台幣3億9795萬元）至1500萬美元（約新台幣4億5918萬元），盼能留住伊古達拉。

NBA自由市場在美國時間7月1日正式開放，但要到7月7日才能正式簽約。

伊古達拉。（法新社）

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