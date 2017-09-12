LOL世界賽》籤表出爐！閃電狼強運 ahq分到「死亡之組」

閃電狼被分在小組賽D組。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽即將於23日舉行，今（12）晚進行賽程抽籤，以LMS賽區出線的閃電狼、ahq及HKA來說，第三種子HKA得先打入圍賽，抽籤結果被分在D組，與土耳其戰隊FB及日本戰隊RPG一組；另外小組賽的兩支隊伍，ahq被分在A組「死亡之組」，將強碰韓國SKT及中國EDG以及一支由入圍賽晉級的隊伍；而閃電狼籤運佳，被分在D組，與歐洲MSF及北美TSM一組，但極有可能碰到入圍賽打上來的中國第三種子WE。

今晚的《英雄聯盟》S7世界大賽抽籤儀式由中國戰隊IM上路選手AmazingJ及IG中路選手ROOKIE負責抽出分組名單。（取自Youtube）

今晚的《英雄聯盟》S7世界大賽抽籤儀式由中國戰隊IM上路選手AmazingJ及IG中路選手ROOKIE負責抽出各個分組名單，首先在入圍賽分組抽籤，GROUP A為WE（中國）、GMB（獨立國協）、LG（北拉丁美洲）；GROUP B為C9（北美）、ONE（巴西）、DW（大洋洲）；GROUP C為FNC（歐洲）、YG（東南亞）、KLG（南拉丁美洲）；GROUP D為HKA（香港）、FB（土耳其）、RPG（日本）。

入圍賽GROUP A為WE（中國）、GMB（獨立國協）、LG（北拉丁美洲）。（取自Youtube）

入圍賽GROUP B為C9（北美）、ONE（巴西）、DW（大洋洲）。（取自Youtube）

入圍賽GROUP C 為FNC（歐洲）、YG（東南亞）、KLG（南拉丁美洲）。（取自Youtube）

入圍賽GROUP D為HKA（香港）、FB（土耳其）、RPG（日本）。（取自Youtube）

緊接著是小組賽抽籤結果，GROUP A為EDG（中國）、SKT（韓國）、ahq（台灣）；GROUP B為LZ（韓國）、IMT（北美）、GAM（東南亞）；GROUP C為G2（歐洲）、SSG（韓國）、RNG（中國）；GROUP D為FW（台灣）、MSF（歐洲）、TSM（北美）。

小組賽GROUP A為EDG（中國）、SKT（韓國）、AHQ（台灣）。（取自Youtube）

小組賽GROUP B為LZ（韓國）、IMT（北美）、GAM（東南亞）。（取自Youtube）

小組賽GROUP C為G2（歐洲）、SSG（韓國）、RNG（中國）。（取自Youtube）

小組賽GROUP D為FW（台灣）、MSF（歐洲）、TSM（北美）。（取自Youtube）

初步從分組及各隊戰力來看，HKA在各賽區外卡戰隊中抽到的隊伍強度較高，但作為五大賽區的戰隊，HKA教練Tabe接受LMS分析台電訪時霸氣回應「我們肯定爆打日本隊」，可見信心十足。

但就ahq籤運來說可就不太妙，已經是連兩年在小組賽強碰中國頭號種子EDG，只是這次不只是EDG，還外送了韓國連三年世界大賽冠軍SKT，加上如果入圍賽四大賽區全數晉級的話，根據同組不得有兩支同區隊伍規定，ahq的第三個對手將可能是北美C9或是歐洲FNC，同樣不算好惹，堪稱死亡之組。

ahq教練綠茶接受LMS分析台電訪時只能苦中作樂，笑稱「沒有想抽到龍珠，我們是覺得一定會抽到EDG或SKT，只是沒有想到怎麼兩個一起中了」，他還自嘲ahq在A組中看起來就是最弱的隊伍，只能放手一搏，「抱著必輸的決心打，能進八強就進，欸？怎麼進八強了」。

被問到隊中有沒有哪位選手情緒比較興奮，綠茶回應說小安，「AN現在很嗨，說這組沒有一個AD夠打」，有夠霸氣。

閃電狼的籤運就好上許多，D組的對手將避開中國前二、韓國前三種子，與北美頭號種子TSM及世界賽新秀、歐洲第二種子MSF一組，第三支對手將可能是中國的第三種子WE，同樣不好惹。

閃電狼教練牛排同樣接受LMS分析台電訪，他表示「有機會（出線）」，給了狼粉信心，但他也說，目前隊伍的近況「普普通通」，沒有很好但也不算很差，不過被分到D組可以靠「自己玩」，讓他覺得還不錯。

至於要提防的隊伍，牛排指出，應該是TSM及第三個位置的隊伍，「很高機率是WE」。

不論如何，從小組賽強度看起來，B組及D組都有實力偏軟的隊伍，A組堪稱死亡之組，C組強度也不低，只是各戰隊的表現起伏較不穩定。如果HKA順利從入圍賽晉級，將可能被分到B組或C組。