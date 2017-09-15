足球》鬼才英籍教頭懷特掌國家隊兵符 目標殺進亞洲盃

左起助理教練蘭卡士特、總教練懷特、守門教練勞斯。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足總教練將由英格蘭籍懷特（Gary J.White） 接任。來自英格蘭南安普頓，現年43歲，擁有歐足聯職業級教練資格及FIFA認可多張相關執照。除了有豐富的執教經驗外，這次更是他「四度」接手國家隊，今召開記者會，他期望用「狂野」的球風，帶領台灣打進2019年亞洲盃資格賽。

歷來曾執教的英屬維京群島、巴哈馬、關島等國家 FIFA 排名都在他任內時突飛猛進。而他也在去年前往中甲上海申鑫擔任總教練，幫助球隊整體排名從第十名竄升到第六名。

此次總教練帶領同為英格蘭籍菁英教練團隊前來台灣，助理教練為蘭卡士特 （Louis Lancaster），近幾年都在懷特身旁協助。守門教練勞斯（David Rouse）曾在女王公園巡遊者（QPR）、艾恩（AlAin）、維根（Wigan）、曼聯等隊擔任守門教練，執教經驗豐富。

左起助理教練蘭卡士特、總教練懷特、守門教練勞斯。（記者廖聿偉攝）

懷特有成功亞足聯執教經驗，加上對於亞洲盃資格賽及台灣男足旅外選手的觀察及瞭解，成了他同意接手台灣男足的關鍵。接下來他將盡全力帶領台灣男足擠進 2019亞洲盃決賽之資格。

台灣男足接下來將在台北田徑場主場踢滿兩場國際賽事，10 月 5 日先與蒙古國 家隊進行友誼賽，而10月10日將迎戰亞洲盃資格賽第三輪對巴林賽事。接下來的「一個月」將是關鍵，如何縮短新教練團隊與球員的磨合期勢必是一大考驗。

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