NBA》被雷霆交易換來甜瓜 坎特：請為了我打敗勇士（影音）

One last time Okla-Home pic.twitter.com/4GK8nUO5JJ — Enes Kanter （@Enes_Kanter） 2017年9月23日

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜人生」今晨正式落幕，交易傳聞不斷的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）新球季將轉戰雷霆，被球隊放入交易包裹送往尼克的中鋒坎特（Enes Kanter）除了感性告別球迷，也幽默向前隊友喊話「拜託請為了我打敗勇士」。

交易傳聞滿天飛的甜瓜，遲遲未能找到新東家，昨才傳出騎士、雷霆也有意加入討論，今晨就談成重磅交易，尼克將安東尼送往雷霆，換來中鋒坎特（Enes Kanter）、麥德莫（Doug McDermott）及2018年屬公牛的次輪選秀權。

受甜瓜交易牽動、得打包離開待了三年的雷霆，土耳其中鋒坎特坦言自己心中五味雜陳，但他真的很感謝雷霆隊職員、隊友和球迷，還有整個奧克拉荷馬州對他的支持與照顧，在他失去家鄉與家人時（政治因素），給了他一個家、成為他的家人，因此雷霆隊和奧克拉荷馬州會永存於心。

除了感性告別、致謝雷霆，坎特也不忘幽默喊話，拜託隊友們為了他一定要打敗勇士隊，強調他一定會看那場比賽，懇求老隊友們完成他的心願。隨後坎特再度深情告白，表示對隊友們的感謝永遠也說不完，大夥對他來說就是一切。

雷霆今年季後大動作整軍，由球隊領袖、年度MVP得主魏斯布魯克（Russell Westbrook）繼續坐鎮領軍，7月率先完成重磅交易，從溜馬找來當家球星喬治（Paul George）助陣，今天再迎甜瓜入隊，強勢組成全新西區三巨頭。

坎特拜託隊友們為了他打敗勇士。（資料照，美聯社）