LOL世界賽》SKT絕地大逆轉 克服1萬經濟差擊敗EDG（影音）

頭兩日賽事結束，A組戰績就由SKT以2勝穩穩領先、ahq及C9都為1勝1敗，而EDG錯失這場勝利後以2連敗墊底。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽次日最後對戰組合為A組的韓國SKT對上中國EDG，儘管EDG在前期打出8比0人頭數與超過10000的經濟領先，但SKT成功克服絕地劣勢大逆轉，最終還是在43分鐘攻破對方主堡獲勝，SKT在A組以2勝穩穩領先、ahq及C9都為1勝1敗，而EDG錯失這場勝利後以2連敗墊底。

本場EDG選出藍寶（Mouse）、雷克薩（ClearLove7）、路西恩（Scout）、剎雅（iBoy）及珍娜（Meiko）；SKT則是科加斯（Huni）、嘉文四世（Peanut）、奧莉安娜（Faker）、圖奇（Bang）與銳空（Wolf）。（取自Twtich）

開局EDG就證明能在洲際對抗賽壓著Faker及SKT可不是僥倖，前期路西恩（Scout）不斷與奧莉安娜（Faker）在換血上取得優勢，並靠著雷克薩（ClearLove7）GANK成功取得首殺，EDG將資源全數投注在中下路，順利兩路打出破口，接著不斷靠著前期兇猛打線陣容豪奪對方人頭數及地圖物件，早早打出9比0的誇張人頭數，頭三條小龍都為地龍並全數拿下，可謂「天選之人」。

儘管EDG打出極大優勢，經濟更是一度來到10000領先，早早就拔掉SKT中路水晶兵營及所有外塔，卻莫名在地圖視野的佈置沒有過於深入，也讓SKT找到逆轉生機，29分鐘SKT展開反擊，靠著對方視野盲區成功打出一波完美紀律性的控制技COMBO攻勢，瞬間將對方三名成員控住，路西恩及珍娜瞬間融化，SKT這波順利收下四顆人頭，隨即吃下巴龍扳回劣勢。

SKT重新回到起跑點，雙方開始比拚的是會戰能力，而EDG仍然在33分鐘找到機會，在下路主動開戰成功收下對方4名成員後想直衝對方主堡，儘管SKT只剩Faker一人守家，但EDG成員在殘血情況下不敢貿然進攻選擇撤退，這個機會放棄就再也沒有，下一波會戰換SKT打出0換4攻勢並成功收下巴龍及遠古巨龍，連拔兩座高地塔，這次SKT把握住優勢，順利在43分鐘打出0換4攻勢，強勢逆轉獲勝。

頭兩日賽事結束，A組戰績就由SKT以2勝穩穩領先、ahq及C9都為1勝1敗，而EDG錯失這場勝利後以2連敗墊底。

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