MLB》高姆斯延長賽敲再見安 印地安人逆轉洋基系列賽聽牌

高姆斯。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕印地安人與洋基季後賽第2戰推出克魯伯（Corey Kluber）和沙巴西亞（CC Sabathia）正面對決，未料形成煙火秀，兩隊共敲出5轟，兩隊纏鬥至延長賽，印地安人捕手高姆斯（Yan Gomes）在13局下半敲出再見安打，以9：8逆轉擊敗洋基拿下2連勝，在5戰3勝制的分區系列戰取得聽牌優勢。

兩隊先發克魯伯和沙巴西亞首局都出現亂流，桑契斯（Gary Sanchez）敲出2分砲先馳得點，但印地安人下個半局馬上追平，2局下再靠著奇普尼斯（Jason Kipnis）的適時安打，以3：2超前。此外，印地安人重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）1局下回壘時扭傷腳踝退場，傷勢不明。

洋基3局上展開反攻，單局灌進4分，包括希克斯（Aaron Hicks）的右外野3分砲，克魯伯此役僅先發2.2局挨7安失6分，另有4次三振和1次保送，這是他個人季後賽最短局數的先發，失分也是本季新高。

柏德（Greg Bird）在5局上再追加一發2分砲，不過落後5分的印地安人還未放棄，6局下半，齊森霍（Lonnie Chisenhall）靠著有爭議的觸身球上壘，下一棒林多（Francisco Lindor）在滿壘2人出局時敲出滿貫砲，追到只落後一分，印地安人士氣大振，布魯斯（Jay Bruce）在8局下補上一發追平陽春砲，連兩場開轟，讓戰局回到原點。

雙方牛棚精銳盡出，兩隊鏖戰至13局下半，高姆斯在二壘有人時敲出中外野再見安打，助隊以9：8氣走洋基，並拿下對戰的聽牌優勢。



林多。（美聯社）