籃球》南湖傷兵歸隊添利器 泰山外籍球員超吸睛

南湖高中張簡加瑋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕南湖盃籃球邀請賽今進行最後一天賽程，地主南湖高中以73：60擊敗泰山高中，傷癒復出的張簡加瑋表示，目前狀況還沒調整到最好，希望自己能扛起內線防守，分擔學長們的壓力。

高二中鋒張簡加瑋為南湖倚重的主力之一，6月因為左腳踝骨裂，休息一陣子，好不容易在8月初菁英盃時歸隊，卻又再度受傷，這次趁著學校主辦盃賽時上場試試身手，他說：「其實才恢復練球一個月而已，希望可以慢慢把感覺找回來。」至於今年目標，他表示最重要的仍是先進8強，也期待自己能多抓些籃板，並扛起內線防守，進攻部分也要發揮破壞力，分擔隊友壓力。

南湖高中張簡加瑋。（記者粘藐云攝）

泰山高中這次在南湖盃中以小隊球員為主，即便如此，陣中外籍球員阿巴西、楊保羅及余政文仍相當吸睛。其中皮膚黝黑的阿巴西是塞內加爾人，助教林孟達稱讚，阿巴西是個相當認真的孩子，即便因為超齡沒辦法在HBL中亮相，但他仍跟著球隊努力訓練，「我們也希望好好栽培他，讓他未來進到大學能繼續他的籃球路。」

泰山高中阿巴西。（記者粘藐云攝）

泰山高中阿巴西。（記者粘藐云攝）

泰山高中楊保羅。（記者粘藐云攝）

泰山高中楊保羅。（記者粘藐云攝）

陣中另一位混血球員譚傑龍則隨大隊前往另一地參與盃賽，林孟達說：「前陣子去美國移訓，讓他（譚傑龍）大開眼界，回來後能感受到他的改變，特別是心態上，更積極於訓練，也更勇於展現自己。」林孟達透露，這次譚傑龍赴美也曾與湖人新秀波爾（Lonzo Ball）的小弟（LaMelo Ball）接觸，收穫很多。

已經高三的譚傑龍最近開始準備申請國外大學，林孟達說：「國外不少教都給他很好的評價，加上他英文能力很好，出國打球比較沒問題。」