中職》林智勝遭冷凍 週刊爆他不滿洋教頭、消極面對

林智勝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等人遭到冷凍，「冰風暴」事件持續延燒，今天出刊的《壹週刊》爆料，林智勝多次與總教練史耐德不合，認為他不尊重球員，消極面對，讓兄弟球團傷透腦筋。

《壹週刊》爆料，林智勝與兄弟前總教練吳復連私交甚篤，當時兄弟球團因戰績不佳想換總教練時，林智勝力挺吳復連，甚至嗆球團高層，「敢換試試看」；在新任總教練史耐德上任後，林智勝認為他不尊重球員，消極面對。

《壹週刊》引述知情人士指出，史耐德的帶隊風格就是誰表現好誰上，不管對方是否為主力球員，這讓一線球星感覺未受尊重，開始有所抱怨。該人士說，有次球隊連敗，史耐德要求比賽前三小時就要到球場，比平常早一個小時，有球員到場發現球場沒開，就破口大罵。

中信兄弟球團內部人士表示，林智勝表現不如預期，對有一個規範的總教練似乎還不習慣，會有一些消極作為，引起不好的示範，「未達母雞帶小雞的帶頭效果」，因此球團才讓林智勝去二軍冷靜。

寶悍公司經紀人陳德倫對此則回應，「不清楚」、「沒聽說」，並表示林智勝是很尊重工作、尊重教練、尊重選手的球員。

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中信兄弟總教練史耐德。（資料照，記者陳志曲攝）