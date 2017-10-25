MLB》道奇打世界大賽 最貴老將竟出國渡假

道奇今打世界大賽。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊相隔29年闖進世界大賽，球員們將在主場接受球迷熱情歡呼。然而，全隊最貴打者、休息室領袖岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）卻在重要時刻跑去義大利渡假，引來不少美國媒體批評。

岡薩雷茲生涯14年打過1875戰從未打過世界大賽，現役球員只有鈴木一朗、菲力普斯（Brandon Phillips）更久，道奇聲稱他背傷復發而無法打世界大賽，即便如此，他本可在主場接受球迷們歡呼，享受世界大賽的氣氛，最終卻選擇跑去歐洲渡假。

更衣室位置坐他旁邊的透納（Justin Turner）不願表達是否對於岡薩雷茲的決定感到失望，「這是Adrian的事，不是我的，他是我很好的朋友，很開心能當他隊友，而我每天都傳訊跟他說，『我們很想念你，希望你能跟我們一起享受此刻。』但我能了解他的決定。」

35歲的岡薩雷茲本季年薪2235萬（約6.7億台幣），全隊僅次於投手克蕭，他在今年5月生涯首度進傷兵名單，6月又因背傷再進DL。9月27日，他最後一打席轟出全壘打後，道奇隔天宣布他背傷復發而提前報銷。

岡薩雷茲曾在7月受訪表示，他在職業生涯尾聲對棒球有不同的想法，「你不會去擔心年輕球員擔心的事情，我不會試著打進明星賽或贏得一座金手套，只想開心打球，然後幫助球隊贏球。」

對於岡薩雷茲不在陣容也不在休息室觀賽，總管薩迪（Farhan Zaidi）表示，尊重他的決定，也不認為這會影響隔年扮演領袖的角色，「他花時間陪伴家人，我想大家都會了解的。」

然而，美媒看法卻相反，道奇記者Michael J. Duarte說，「我很不解為何岡薩雷茲在義大利，而不是在世界大賽時陪伴道奇？」而歌手弗蘭克西納特拉的女兒南茜也說，「我為A-Gon的決定感到難過。」還有不少美國球迷痛批A-Gon自私，認為這不是一個領袖該做的決定。

岡薩雷茲（左）在道奇打世界大賽之際跑去義大利。（美聯社）