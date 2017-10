岡薩雷茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕《洛杉磯時報》報導道奇休息室領袖岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)未陪同球隊打世界大賽,跑去義大利渡假,引發議論。消息一出,岡薩雷茲立即在推特貼圖澄清,自己在距離球場約20英里(32公里)的媒體工作室觀賽。

岡薩雷茲在世界大賽首戰投出第一球前,在推特貼上跟《道奇運動網》工作人員的合照,表示自己在洛杉磯的瑟袞多城為隊友們加油打氣。有網友留言笑稱,「為什麼工作人員會跑去義大利?」

《今日美國》也採訪岡薩雷茲的胞兄Edgar ,他表示弟弟確實跟家人去義大利,不過是因為妻子在那邊建立義大利鞋的生產線,他是過去幫忙家人,然後在世界大賽開打前回美。

相關推特:

Cheering on the guys from the @SportsNetLA studios! #WS17 #LetsGo #4togo pic.twitter.com/BoAhbA9IZi