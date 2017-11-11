NBA》P.喬治砍42分、9籃板 雷霆氣走快艇止四連敗

P.喬治今天當老大，砍下42分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆吞下四連敗後在主場迎戰快艇，昨晚球隊開會檢討奏效，今「CPR」連線一人獨大，P.喬治（Paul George）砍下本季最高42分、9籃板，最後雷霆以120：111中止四連敗，

第二節雷霆一度落後，緊接著打出一波5：0攻勢超前比數，在上半場結束前握有近10分領先。末節快艇後來居上，從原先落後的10分差靠著A.瑞佛斯（Austin Rivers）的三分彈一度扳平戰局，不過雷艇及時回穩，P.喬治助攻安東尼空手切入上籃得分，下一波進攻P.喬治接著跳投得分，成功拉開比數

雷霆P.喬治今天上場41分鐘，共砍下42分、9籃板、7助攻，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）則拿下全對次高的22分、8助攻，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）則拿下14分、6籃板，「CPR」連線今天連手拿下78分。

快艇則由L.威廉斯（Lou Williams）領銜，射進6記三分彈共進帳35分、7籃板，葛瑞芬（Blake Griffin）、A.瑞佛斯則各拿下17分。

魏斯布魯克今天有8助攻。（USA TODAY Sports）