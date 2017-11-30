中職》緋聞接力爆 富邦球員再遭影射扯上婚外情

黃思漢遭到富邦悍將釋岀。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨（29）日公布球隊戰力外名單，投手黃思漢、內野手張淯虎、陽冠威以及黃智培將於合約到期後不再續約，前日陽冠威才被點名搞上人妻，如今又有球員被影射釋出原因也和桃色風波有關。

日前陽冠威釋出不久，常在臉書爆料的粉絲專頁「野球公道伯」即點出陽冠威被釋出，和富邦悍將前身義大犀牛啦啦隊職員的老婆婚外情有關，愚人節影片即是球團給的警告，中區應援團團長威廉也在事後發文，不過富邦棒球總監陳俊池回應，陽冠威僅是基於戰力考量被釋出，野球公道伯之後刪文。

昨天富邦公布第二波釋出名單後，威廉也再次「爆料」寫道「接手的也掰啦。對了，接手玩的，也是同一個人妻說！」野球公道伯則直接點出「威廉說的是黃思漢，不用猜了」，直指投手黃思漢也扯上同一名人妻。

威廉再PO文爆料。（取自臉書）

野球公道伯PO文。（取自臉書）

黃思漢2014年選秀被義大犀牛選中，同年獲得球團賞識，與林晨樺、陽冠威一起赴澳加入布里斯本俠盜隊，增加實戰經驗，但他在中職僅2015年登上一軍，7場後援岀賽共6.1局，防禦率高達11.37，多數時間都在二軍沉潛。

黃思漢（左起）、林晨樺、陽冠威曾赴澳職實戰。（資料照）