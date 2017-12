MLB》執教零經驗 季後賽英雄將任洋基新總仔（影音）

〔體育中心/綜合報導〕據多家美國媒體報導,前明星球員布恩(Aaron Boone)將成為洋基第35任總教練,球團尚未證實消息。

44歲的布恩大聯盟生涯12年,2009年退休後沒有任何執教經驗,也未曾於小聯盟當過教練,他生涯最有名的代表作,就是美聯冠軍賽第七戰砲轟蝴蝶球名投威克菲德(Tim Wakefield),率洋基淘汰紅襪挺進世界大賽。

布恩出生於棒球世家,祖父Ray是兩屆明星內野手,活躍於1948-60年;爸爸Bob是4屆明星捕手,打滾於1972-90年,並曾於1995-97年執教過皇家、2001-03年執教紅人。

據美媒指出,布恩是繼1964年貝拉(Yogi Berra)後、首位無任何執教經驗(包括任何教練職)的洋基總教練。即便如此,布恩上月曾說這不會是個問題,「我已經準備這份工作長達44年了。」

洋基總共面試前球員貝爾川(Carlos Beltran)、首席教練湯姆森(Rob Thomson)、前水手教頭韋奇(Eric Wedge)、前荷蘭教頭穆藍斯(Hensley Meulens)、前明星球員布恩、道奇三壘教練伍德沃德(Chris Woodward)等6人,最後選擇布恩。

布恩曾在2003年當過洋基隊季後賽英雄。(資料照,美聯社)

