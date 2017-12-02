MLB》執教零經驗 季後賽英雄將任洋基新總仔（影音）

〔體育中心／綜合報導〕據多家美國媒體報導，前明星球員布恩（Aaron Boone）將成為洋基第35任總教練，球團尚未證實消息。

相關新聞：洋基挑零經驗教頭 紐媒解釋背後原因

44歲的布恩大聯盟生涯12年，2009年退休後沒有任何執教經驗，也未曾於小聯盟當過教練，他生涯最有名的代表作，就是美聯冠軍賽第七戰砲轟蝴蝶球名投威克菲德（Tim Wakefield），率洋基淘汰紅襪挺進世界大賽。

布恩出生於棒球世家，祖父Ray是兩屆明星內野手，活躍於1948-60年；爸爸Bob是4屆明星捕手，打滾於1972-90年，並曾於1995-97年執教過皇家、2001-03年執教紅人。

據美媒指出，布恩是繼1964年貝拉（Yogi Berra）後、首位無任何執教經驗（包括任何教練職）的洋基總教練。即便如此，布恩上月曾說這不會是個問題，「我已經準備這份工作長達44年了。」

洋基總共面試前球員貝爾川（Carlos Beltran）、首席教練湯姆森（Rob Thomson）、前水手教頭韋奇（Eric Wedge）、前荷蘭教頭穆藍斯（Hensley Meulens）、前明星球員布恩、道奇三壘教練伍德沃德（Chris Woodward）等6人，最後選擇布恩。

布恩曾在2003年當過洋基隊季後賽英雄。（資料照，美聯社）