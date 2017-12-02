MLB》洋基挑零經驗教頭 紐媒解釋背後原因

凱許曼賭上自己的職位選擇零經驗的布恩當作總教練。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊選擇沒有任何執教經驗的布恩（Aaron Boone）當作新總仔，締造隊史超過半世紀的首見壯舉。紐約媒體分析背後原因，並認為凱許曼賭上了自己的職位選擇布恩。

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凱許曼接任總管至今，僅換過兩次總教練，別於當初找來吉拉迪接棒托瑞，由布恩擔任第35任洋基教頭是巨人賭注，因為他除了在球場上打過球之外，沒有任何教練經驗，亦沒有當過小聯盟教練，沒有任何過往紀錄能顯示他能否領導眾人。

為何選擇布恩？紐媒認為布恩是個很優雅的人，對自己有信心，也懂得跟人相處，「如果你想找下一個太空人教頭辛奇（A.J. Hinch）、或是道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts），你能看到布恩有類似特質。」

洋基面試6人中，只有布恩和貝爾川（Carlos Beltran）無執教經驗，外界一度看好貝爾川，因為他才剛拿下冠軍，反倒是布恩是個謎團，他必須提出很多證據、別人推薦才能說服洋基自己能克服身心上的挑戰來執教。

過去8年來，布恩都在ESPN擔任球評，吸收了許多球隊的廣泛知識，分析過現代棒球是如何運作，更懂得如何跟媒體打交道，這是當初吉拉迪被炒魷魚的原因之一。

根據美媒指出，布恩是繼1964年貝拉（Yogi Berra）後、首位無任何執教經驗（包括任何教練職）的洋基總教練，凱許曼賭上他的總管之職，期盼布恩能創造更多歷史。