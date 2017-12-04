NBA》李文斯頓跟裁判頭碰頭遭趕出場 KD受訪力挺隊友

李文斯頓與裁判頭碰頭爭論遭趕出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在客場出戰熱火，第二節替補上場的才打了6分多鐘的勇士隊李文斯頓（Shaun Livingston）因不滿判罰與裁判理論後，直接遭驅逐出場，繼前次杜蘭特（Kevin Durant）之後，勇士隊連續兩場比賽都有球員被驅趕出場。

李文斯頓在此役第二節的一次進攻中拔起跳投時，遭熱火T.強森（Tyler Johnson）防守干擾，李文斯頓認為T.強森的手有碰觸到他的身體，可是站在籃下的裁判卻沒有響哨，讓一向沉默寡言的他難得情緒激動的提出抗議，沒想到裁判手一揮直接把他驅逐出場，而這是他職業生涯的第二次遭罰出場。

賽後裁判Courtney Kirkland談起這個判決時表示：「李文斯頓被罰出去的原因就是因為跟我發生身體上的接觸，所以馬上就被驅逐出場，基本上就是這樣。」根據NBA聯盟的規定，球場上任何人與裁判發生身體接觸都會直接被判出場。

裁判指出李文斯頓在抗議中碰觸到了他的頭。（美聯社）

而前役也遭判出場的杜蘭特，在賽後受訪時則力挺隊友，他認為李文斯頓覺對不是會去故意衝撞裁判的人，他在聯盟中已經了打很久，一直以來都是安安靜靜的打球。

「我們都知道李文斯頓不是那樣的球員，在他那球投出去之後，大家都認為他應該會獲得兩罰的機會，惟一不幸的是，在判決後他去跟裁判頭碰頭爭論，但願我們不會受到影響，能繼續為明天出戰鵜鶘的比賽做好準備。」杜蘭特說。

勇士前役與魔術打到最後4分52秒，杜蘭特單打上籃得手，但他不服吞下技術犯規，和裁判起爭執並爆粗口，於是被驅逐出場。

NBA》大罵裁判F**K YOU 杜蘭特又被趕出場了

杜蘭特賽後受訪力挺隊友。（美聯社）