電競》「淡水人」挑戰世界群雄！ ZOWIE《快打旋風V》世界盃明開打

[1]ZOWIE FIGHTER《快打旋風V》世界盃決賽將於明日在台北三創生活數位園區12F展開。（取自ZOWIE FIGHTER賽事官網）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕硬體大廠BenQ電競品牌ZOWIE FIGHTER主辦的《快打旋風V》世界盃決賽將於明（16）日在台北三創生活數位園區12F展開，來自世界各地的16豪強將正面對決，其中一位為地主國台灣冠軍「淡水人」陳禎偉，一同爭奪3萬5000美元（約105萬新台幣）的賽事總獎金。

決賽將採雙敗淘汰制，十六強為三戰兩勝制，進入八強後採五戰三勝制，無平手規則，敗部冠軍於總決賽挑戰勝部冠軍，須以五戰三勝形式連續獲勝兩輪才算勝出；局與局之間，贏方不得換角，輸方可換角。

現場主持將請來台灣快打旋風知名選手「五股石油王」，搭配魯比及Tomy兩位主播。除了正規決賽之外，現場也設有1 v 1娛樂賽及3 v 3團體賽，後者設有獎勵，第一名可獲得新台幣2萬4000元及PS4遊戲片，第二、三名也有PS4遊戲片。

參賽選手如下：

亞洲

Taiwan – WildTaiwanese

Hong Kong – Carzydog （加拿大籍）

China – UD

北美

U.S.A. – Joe Shyne

U.S.A. – Pnoy

U.S.A – OG Shine

歐洲

France – Linkexelo

France – Nassim-Claw

France – MisterCrimson

United Kingdom – Packz

United Kingdom – Infexious

United Kingdom – Brian

邀請選手

Japan – Tachikawa

Japan – moke

Korea – NL

Singapore – Leslie