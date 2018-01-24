記錯上了誰？週刊爆中職球員「內射私訊」流出

黃勝雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕富邦悍將投手黃勝雄日前被爆料已婚還追別的女生，對此富邦悍將指出，黃勝雄有澄清是誤會，是在網路遊戲上認識網友，沒有和女子發生不正當關係。今天週刊登出爆料截圖，疑似黃勝雄與一名女球迷對話，內容提到「那天我射在裡面不是嗎？」扯的是，他似乎連對方是誰都搞不清楚，還問女方「妳幾歲啊」。

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鏡週刊報導疑似黃勝雄與女球迷親密對話。（翻攝鏡週刊）

《鏡週刊》報導，富邦悍將球團回應，對於具體內容還不清楚，將進一步調查，若違反規定會處理。

黃勝雄去年11月就被媒體爆料，已婚還追外面女生，讓老婆抓狂怒轟小三，當時黃勝雄澄清是玩線上遊戲認識的網友，只是傳訊息關心，沒有什麼不正常的關係，不過現在又有一則「內射私訊」流出。

《鏡週刊》刊登在球迷中流傳的LINE截圖，內容相當離奇，疑似是黃勝雄與一名女球迷對話，黃勝雄先問女方：「妳是那個來？」女方回：「什麼那個來」「你在問什麼啦」，黃勝雄又說「哪天我射在裡面不是嗎？」女方則回：「靠 你記錯人嗎」「我沒吃阿（啊）懷孕你要負責哦」。黃勝雄還回「哈哈 妳幾歲啊」。

報導提到，截圖中的女子是一名球員的女友，該女和一堆球星有往來，已引起球員老婆、女友公憤，而這張對話截圖流出，也成為球員眷屬的笑柄。