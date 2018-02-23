驚！棒球最新世界排名 台灣痛失老四遭2國超前

台灣棒球世界排名下滑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）公布棒球世界排名，我國痛失長期佔據的老4，遭古巴、墨西哥超前，跌落至第6；美國則是擠下日本，相隔3年再度重返第1。

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最新世界排名主要參考2015至2018年的國際賽，由於2014年積分到期，我國失去該年U21世界盃奪冠積分，被扣到僅剩2520分，倒退2名，墨西哥也藉此締造歷年最佳成績。

美國去年大豐收，囊括U12、U18世界盃和經典賽冠軍，以積分5025分重返第一，這也是日本繼2014年11月以來、首度跌落至第2，南韓則穩居第3。

隨著2020東京奧運即將來臨，棒球世界排名將會相當重要，攸關明年被視為奧運資格賽的世界12強參賽資格。

最新世界排名和積分

1 美國 5025（升1）

2 日本 4609（降1）

3 南韓 4158

4 古巴 3152（升1）

5 墨西哥 2613（升1）

6 台灣 2520（降2）

7 加拿大 2142（升3）

8 澳洲 2095（降1）

9 荷蘭 2002（降1）

10 波多黎各 1796（升1）

11 委內瑞拉 1765（降2）

12 多明尼加 1227（升4）