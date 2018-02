驚！棒球最新世界排名 台灣痛失老四遭2國超前

台灣棒球世界排名下滑。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕世界棒壘球總會(WBSC)公布棒球世界排名,我國痛失長期佔據的老4,遭古巴、墨西哥超前,跌落至第6;美國則是擠下日本,相隔3年再度重返第1。

最新世界排名主要參考2015至2018年的國際賽,由於2014年積分到期,我國失去該年U21世界盃奪冠積分,被扣到僅剩2520分,倒退2名,墨西哥也藉此締造歷年最佳成績。

美國去年大豐收,囊括U12、U18世界盃和經典賽冠軍,以積分5025分重返第一,這也是日本繼2014年11月以來、首度跌落至第2,南韓則穩居第3。

隨著2020東京奧運即將來臨,棒球世界排名將會相當重要,攸關明年被視為奧運資格賽的世界12強參賽資格。

最新世界排名和積分

1 美國 5025(升1)

2 日本 4609(降1)

3 南韓 4158

4 古巴 3152(升1)

5 墨西哥 2613(升1)

6 台灣 2520(降2)

7 加拿大 2142(升3)

8 澳洲 2095(降1)

9 荷蘭 2002(降1)

10 波多黎各 1796(升1)

11 委內瑞拉 1765(降2)

12 多明尼加 1227(升4)

