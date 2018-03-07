NBA》球星也是凡人！「龍王」力挺「愛神」：你不孤單

德羅森希望能讓需要被幫助的人知道，他們絕對不孤單。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕球星也是凡人！無論球場表現多麼神勇，球員仍是血肉之軀，騎士明星前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）今發表專文，講述了自己患有恐慌症的心路歷程，而日前長期飽受焦慮與憂鬱症困擾的暴龍球星「龍王」德羅森（DeMar DeRozan），今日賽後受訪也力挺洛夫，希望讓需要被幫助的人知道，他們絕對不孤單。

迎來第9年NBA生涯的德羅森，28歲的他已是聯盟首屈一指的頂尖後衛，近三年連續入選明星賽，然而之前他在接受《多倫多之星》專訪時卻透露，其實多年來自己都深受焦慮與憂鬱症所苦，而對於洛夫勇敢站出來面對心魔並試著鼓舞更多人，讓德羅森覺得十分高興。

「這樣感覺真的很不錯，這也是我想要說的話......就算我必須要自我犧牲來打開這道門，讓每個人都能面對自己、分享他們的故事，藉此來幫助更多的人，這便是意義的所在。」德羅森說。

自從德羅森公開地談論球員心理健康問題後，得到非常多的迴響，像勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）近日也呼籲，應該要有更多關於心理健康問題的討論、支持，來幫助人們面對心理問題。

對於訪問後續引起的討論，德羅森說：「上一周所發生的事，真的非常不可思議.....老實說，這讓我感覺到，你知道的，非常非常好，能夠幫助到一些人真的很棒！」而德羅森最後也表示，他還沒跟洛夫聊過，不過接下來的幾天他打算打給洛夫並為他打氣加油。

洛夫今早發文講述了自己患有恐慌症的心路歷程。（資料照，美聯社）