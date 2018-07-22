世足賽》內馬爾重砲反擊：「你以為是我想倒地？很痛耶」

內馬爾出席慈善活動接受訪問。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯世界盃已結束，但關於巴西球星內馬爾（Neymar）「演技」的話題仍在持續，內馬爾昨天在出席慈善活動時，面對一個月來外界對於他演技的批判，做出了重砲反擊。

先前有媒體統計，內馬爾在世足賽光出賽4場、倒地時間就有14分鐘，網路上也出現各種嘲諷他的惡搞影片，包括有人發起「內馬爾翻滾挑戰」等等，內馬爾說他都有看到，但他是用幽默角度去看待。

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內馬爾昨天出席慈善活動時回擊：「對我而言，足球就是運球、去一對一過人，我總不能站在防守員面前說：『親愛的，借過一下，我現在要進球了喔』，我做不到啊，他們會做些什麼讓我過不去、試著對我犯規。」

內馬爾強調：「我常常比其他球員速度更快、更輕盈，所以他們會對付我，而裁判就是為了這存在。」他不服氣說：「難道你以為我想一直受到攻擊嗎？這很痛耶，比賽結束後我都花上四五個小時冰敷。」

最後他說：「這很難解釋，但沒經歷過的人是不會懂的。」

內馬爾在巴西隊和法甲巴黎聖日耳曼（PSG）的隊友阿爾維斯（Dani Alves），也成為最新一位出來發聲的球員：「內馬爾就是新聞，如果他在場上生氣他們就會罵，他染頭髮了他們也會罵。有很多人準備好罵我們了，但這不是我們該關注的事。如果你認識內馬爾，你就會知道他有多特別。」

「批評是弱者用的武器，要批評像內馬爾這種層級的球員太容易了，因為他們做的事情很難。」阿爾維斯說。