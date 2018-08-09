MLB》終於不悲情！德葛隆6局飆10K奪勝 穩居防禦率王

大都會王牌投手德葛隆奪本季第6勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕過去連續7場繳優質先發、卻一勝難求的大都會王牌投手德葛隆（Jacob deGrom），今天在主場對紅人先發6局飆出10次三振，沒有失分，加上尼莫（Brandon Nimmo）、傑克森（Austin Jackson）各上演猛打賞，終場大都會以8：0完封對手。德葛隆仍穩居大聯盟防禦率王。

德葛隆今投6局用了100球，僅被敲4安，送出10次三振，投出1次保送，防禦率降至1.77，獲得本季第6勝，上一次他拿到勝投已經是美國時間6月18日；另外，德葛隆在4局下滿壘打擊時面對紅人先發史岱芬森（Robert Stephenson），獲得保送，還帶有1分打點。

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德葛隆跟國民王牌薛哲（Max Scherzer）都是今年國家聯盟塞揚獎的熱門人選，但他表示，沒有注意其他人的事情，「我就是控制我所能控制的事。」

從美國時間6月19日到8月7日這段期間，德葛隆的防禦率僅2.47，但戰績只有0勝5敗；此外，德葛隆投完6局退場時，大都會有5分的領先，上一次在他投球有這樣至少5分以上的火力支援，已經是6月18日的時候。

大都會打線也給予德葛隆火力支援，尼莫、傑克森單場各有3安3打點，羅沙里歐（Amed Rosario）有1安1打點。

（影片來源：大聯盟官網）