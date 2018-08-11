中職》陳連宏「鐵頭功」頂主審 他執法生涯三度被人衝撞

富邦悍將總教練陳連宏（中）到上場抗議，頂撞主審江春緯（右），隨後被判出場。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天在新莊球場對上統一獅，不滿主審江春緯的好球帶，悍將總教練陳連宏衝進場，先用頭頂再用胸撞主審，他和投手教練郭勇志、投手郭泓志都被驅逐出場。江春緯過去也曾被撞林智勝、陳俊秀衝撞抗議。

2008年4月4日，當時人在La new熊（Lamigo桃猿前身）的林智勝，不滿一壘審江春緯的判決，在該半局結束後，林智勝突然從休息室衝出來，直接飛身衝撞裁判，造成對方身體四肢數處擦傷。

請繼續往下閱讀...

林智勝事後一度被中職要處無限期停賽，最後決定處份，遭禁賽15場、罰金18萬元；而中職聯盟認定，林智勝事後在部落格的發言，損及職業棒球形象而予以禁賽7場、罰金7萬元。

2016年4月17日，Lamigo桃猿球員陳俊秀向主審江春緯抗議好球帶，遭驅逐出場，他用身體衝撞江春緯，事後遭禁賽1場且罰款3萬元。

今天這場比賽，郭泓志不滿好球帶判決，直接脫口說出「F」開頭字眼罵主審，接著陳連宏衝出來，先用頭頂再用胸撞主審，郭勇志出腳踢本壘板，三人都被趕出場。

林智勝衝撞裁判。（資料照，記者黃志源攝）

陳俊秀（中）跟主審抗議被判出場，與主審發生肢體衝突。（資料照，記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳連宏（左）到上場抗議，頂撞主審江春緯（右），隨後被判出場。（記者陳志曲攝）