奧運人協會談台灣正名 趙士強：選手參賽權益優先

奧運人協會今召開記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕奧運人協會今召開記者會，頒發終身榮譽奧運人身分給予前主席蔡辰威，且針對近日台灣正名議題做出回應，強調以運動員權益為優先，不讓年輕運動員失去國際賽舞台。

前奧會主席蔡辰威過去8年任職期間，曾帶領我國代表隊參與2008及2012年奧運，奧運人協會今頒發終身榮譽奧運人，感謝過去他的付出。

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今包含跆拳道國手黃志雄、棒球國手趙士強等人皆出席記者會，針對先前吵得沸沸揚揚的正名運動，蔡辰威在會中詳細解釋奧會模式由來，他強調這個議題非關藍綠，而是得把運動員的參賽權益擺第一，「雖然不得已，但也沒辦法，這是和國際奧會的契約行為。」

奧運人協會今召開記者會，中間站立者為趙士強。（記者粘藐云攝）

蔡辰威解釋，台灣在國際奧會的會員身分為地區會員，而非國家會員，若要成為國家會員得是聯合國或紅十字會會員，但目前台灣都不具這兩個身分，若為了改名而被停權，很可能無法再重新成為國際奧會會員，選手也會失去參加奧運的機會。

過去台灣也曾因為兩岸及政治問題，退出奧會，最後在1981年時和國際奧會簽了洛桑協定，當時所採用的名稱為Chinese Taipei。

蔡辰威提到，過去前總統陳水扁也曾請他處理更名的問題，但礙於和國際奧會的契約行為，得按照程序，並沒有成功。

奧運人協會理事長翁明義表示，希望外界把選手參賽權擺第一，「先讓運動員有舞台，讓他們展現實力，才能讓世界看到我們。」

前棒球國手趙士強今也出席記者會，他表示這樣的議題非關藍綠，國際和外交應由政府和國家領袖來處理，運動人也不該為難運動人，「希望下一代選手都可以有舞台展現自己，拿到好成績後能大方地告訴大家我來自台灣。」