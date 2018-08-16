羽球》狂！戴資穎今年獎金765萬 比男單高出一倍之多

2018/08/16 08:39

戴資穎是今年羽球選手中獎金最多的球員。圖為戴資穎在印尼公開賽奪冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布今年賽季至今的各選手獎金，球后戴資穎至今奪得4座巡迴賽冠軍，累積獎金有24萬6050美元（約新台幣765萬7076元），生涯總獎金有98萬4605美元，接近百萬美元。

戴資穎今年奪得印尼羽球大師賽、全英羽球公開賽、馬來西亞羽球公開賽、印尼羽球公開賽等4站賽事冠軍，只有年初的馬來西亞羽球大師賽奪亞軍，5戰巡迴賽奪4冠，累積獎金有24萬6050美元。

戴資穎成為今年賽季獎金最多的選手，第二名為中國男單選手石宇奇，但他的獎金為11萬9775美元，不及小戴的一半；剛奪得世錦賽男單冠軍的日本好手桃田賢斗，本季至今的獎金為11萬3100美元。

此外，女單選手獎金第二多的為中國好手陳雨菲，她今年賽季至今獎金為6萬5000美元。

羽球選手前十獎金排行榜：

排名

選手

國家

今年賽季獎金

1.

戴資穎

台灣

24萬6050美元

2.

石宇奇

中國

11萬9775美元

3.

桃田賢斗

日本

11萬3100美元

4.

吉德翁

印尼

11萬3087美元

4

蘇卡穆約

印尼

11萬3087美元

5.

佩卓森

丹麥

8萬2006美元

6.

渡邊勇大

日本

7萬4675美元

7.

福島由紀

日本

7萬4531美元

7.

廣田彩花

日本

7萬4531美元

8.

安賽龍

丹麥

7萬3825美元

9.

鄭思維

中國

7萬2625美元

9.

黃雅瓊

中國

7萬2625美元

10.

李宗偉

馬來西亞

7萬2000美元

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