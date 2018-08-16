羽球》狂！戴資穎今年獎金765萬 比男單高出一倍之多

戴資穎是今年羽球選手中獎金最多的球員。圖為戴資穎在印尼公開賽奪冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯公布今年賽季至今的各選手獎金，球后戴資穎至今奪得4座巡迴賽冠軍，累積獎金有24萬6050美元（約新台幣765萬7076元），生涯總獎金有98萬4605美元，接近百萬美元。

戴資穎今年奪得印尼羽球大師賽、全英羽球公開賽、馬來西亞羽球公開賽、印尼羽球公開賽等4站賽事冠軍，只有年初的馬來西亞羽球大師賽奪亞軍，5戰巡迴賽奪4冠，累積獎金有24萬6050美元。

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戴資穎成為今年賽季獎金最多的選手，第二名為中國男單選手石宇奇，但他的獎金為11萬9775美元，不及小戴的一半；剛奪得世錦賽男單冠軍的日本好手桃田賢斗，本季至今的獎金為11萬3100美元。

此外，女單選手獎金第二多的為中國好手陳雨菲，她今年賽季至今獎金為6萬5000美元。