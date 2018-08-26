MLB Live》大谷翔平砲轟強投韋蘭德 天使 3：4 太空人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 太空人 3 0 1 0 0 0 4 7 0 天使 0 0 0 2 0 1 3 6 1

大谷翔平 今日表現 打數 R H RBI BB HR SB SO AVG 3 0 2 2 0 1 0 1 0.274 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第六局：

6局下，楚奧特敲安，大谷翔平遭到三振，2出局後，西蒙斯敲帶有1分打點的三壘安打。

第四局：

4局下，楚奧特敲安，大谷翔平敲中、左外野兩分砲，本季第14轟出爐。

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大谷翔平開轟。（法新社）

大谷翔平開轟。（美聯社）

第三局：

3局上，古利爾敲1分打點的二壘安打，太空人擴大領先。

第二局：

2局下，大谷翔平敲二壘安打，但之後他盜三壘，被前隊友、現為太空人捕手馬度納多傳三壘抓到出局，天使打者之後沒表現，留下殘壘。

大谷翔平盜三壘失敗。（美聯社）

第一局：

1局上，艾圖維敲安打回1分，之後岡薩雷茲、岡薩雷茲各敲二壘安打，太空人首局攻下3分。

太空人先發打線：

1. 柏格曼（Alex Bregman）

2. 艾圖維（Jose Altuve）

3. 柯瑞亞（Carlos Correa）

4. 懷特（Tyler White）

5. 岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）

6. 古利爾（Yuli Gurriel）

7. 瑞迪克（Josh Reddick）

8. 馬度納多（Martin Maldonado）

9. 坎普（Tony Kemp）

先發投手：韋蘭德（Justin Verlander）

天使先發打線：

1.卡胡（Kole Calhoun）

2.佛列契（David Fletcher）

3.楚奧特 （Mike Trout）

4.大谷翔平

5.普侯斯（Albert Pujols）

6.西蒙斯（Andrelton Simmons）

7.阿西亞（Francisco Arcia）

8.沃德（Taylor Ward）

9.楊恩（Eric Young Jr.）

先發投手：巴雷亞（Jaime Barria）