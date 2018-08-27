亞運棒球》南韓身價高達3.6億輸台灣業餘 韓網友超開心

2018/08/27 07:01

南韓隊昨不敵台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運棒球項目小組賽，昨晚上演台韓大戰，在外界不看好的情況下，台灣隊竟以2：1氣走南韓，相隔12年再度於一級國際賽事擊敗對手，中止10連敗。韓媒形容，這根本是「雅加達慘案」，許多韓網友也開酸，該認命當兵。

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這屆亞運台灣隊僅有7名是中職選手，包括詹子賢、林承飛、林樺慶、林政賢、王玉譜、陳柏豪和申皓瑋，這7人合計年薪約新台幣1100萬元，其他17名業餘球員加起來，才約1530萬元。

相較之下，南韓隊24名全職業明星隊，陣中包含金賢洙、朴炳鎬、黃載均擁有大聯盟經歷，全隊身價高達台幣3.6億元，年薪相差一大截；此外，日本隊則是由社會人組成的隊伍。

未料昨晚南韓隊的「四棒海」打線沒有發揮，全場只靠金宰煥的陽春砲得到唯一的分數，黯然吞下敗仗。南韓媒體《首爾體育》的標題就寫著，「雅加達慘案？全職業的南韓隊，不敵只有7名職業的台灣。」

根據《naver》入口網站的一篇《OSEN》的南韓隊輸球新聞，有近5000名網友按開心。不少南韓網友則諷刺，「恭喜！ 我們去軍隊」、「職業竟輸給業餘」、「台灣贏球太棒了」、「接受國家的徵召當兵吧」。

南韓隊若能在本屆亞運奪金，包含咸德柱、朴治國、崔原態、崔忠然、朴珉宇、金河成、吳智煥、李政厚和朴海旻等選手，即可免服兵役。

南韓隊昨晚先發打線：

 

打擊率

全壘打

打點

年薪

備註

李政厚

0.378

5

43

303萬元

暫居打擊王

安致弘

0.362

19

90

881萬元

 

金賢洙

0.364

20

101

3812萬元

大聯盟經歷

朴炳鎬 

0.341

33

91

4084萬元

大聯盟經歷

金宰煥

0.340

33

99

1296萬元

 

梁義智

0.366

20

66

1651萬元

 

孫兒葉

0.342

21

75

4084萬元

 

黃載均

0.366

20

66

1651萬元

大聯盟經歷

金河成

0.303

17

68

881萬元

 

先發投手

 

防禦率

局數

三振

年薪

備註

梁玹種

11

9

3.78

157

133

6262萬元

2017韓職MVP

（註：以上為今年韓職KBO成績、年薪皆為新台幣）

台灣隊相隔12年，再度於一級國際賽擊敗南韓隊。（特派記者陳志曲攝）

相關關鍵字： 亞運 亞運棒球 台灣隊 南韓 2018雅加達亞運

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