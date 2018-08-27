亞運棒球》南韓身價高達3.6億輸台灣業餘 韓網友超開心

南韓隊昨不敵台灣隊。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運棒球項目小組賽，昨晚上演台韓大戰，在外界不看好的情況下，台灣隊竟以2：1氣走南韓，相隔12年再度於一級國際賽事擊敗對手，中止10連敗。韓媒形容，這根本是「雅加達慘案」，許多韓網友也開酸，該認命當兵。
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這屆亞運台灣隊僅有7名是中職選手，包括詹子賢、林承飛、林樺慶、林政賢、王玉譜、陳柏豪和申皓瑋，這7人合計年薪約新台幣1100萬元，其他17名業餘球員加起來，才約1530萬元。
相較之下，南韓隊24名全職業明星隊，陣中包含金賢洙、朴炳鎬、黃載均擁有大聯盟經歷，全隊身價高達台幣3.6億元，年薪相差一大截；此外，日本隊則是由社會人組成的隊伍。
未料昨晚南韓隊的「四棒海」打線沒有發揮，全場只靠金宰煥的陽春砲得到唯一的分數，黯然吞下敗仗。南韓媒體《首爾體育》的標題就寫著，「雅加達慘案？全職業的南韓隊，不敵只有7名職業的台灣。」
根據《naver》入口網站的一篇《OSEN》的南韓隊輸球新聞，有近5000名網友按開心。不少南韓網友則諷刺，「恭喜！ 我們去軍隊」、「職業竟輸給業餘」、「台灣贏球太棒了」、「接受國家的徵召當兵吧」。
南韓隊若能在本屆亞運奪金，包含咸德柱、朴治國、崔原態、崔忠然、朴珉宇、金河成、吳智煥、李政厚和朴海旻等選手，即可免服兵役。
南韓隊昨晚先發打線：
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打擊率
|
全壘打
|
打點
|
年薪
|
備註
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李政厚
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0.378
|
5
|
43
|
303萬元
|
暫居打擊王
|
安致弘
|
0.362
|
19
|
90
|
881萬元
|
|
金賢洙
|
0.364
|
20
|
101
|
3812萬元
|
大聯盟經歷
|
朴炳鎬
|
0.341
|
33
|
91
|
4084萬元
|
大聯盟經歷
|
金宰煥
|
0.340
|
33
|
99
|
1296萬元
|
|
梁義智
|
0.366
|
20
|
66
|
1651萬元
|
|
孫兒葉
|
0.342
|
21
|
75
|
4084萬元
|
|
黃載均
|
0.366
|
20
|
66
|
1651萬元
|
大聯盟經歷
|
金河成
|
0.303
|
17
|
68
|
881萬元
|
先發投手
|
|
勝
|
敗
|
防禦率
|
局數
|
三振
|
年薪
|
備註
|
梁玹種
|
11
|
9
|
3.78
|
157
|
133
|
6262萬元
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2017韓職MVP
（註：以上為今年韓職KBO成績、年薪皆為新台幣）
台灣隊相隔12年，再度於一級國際賽擊敗南韓隊。（特派記者陳志曲攝）