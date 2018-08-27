亞運棒球》南韓身價高達3.6億輸台灣業餘 韓網友超開心

南韓隊昨不敵台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運棒球項目小組賽，昨晚上演台韓大戰，在外界不看好的情況下，台灣隊竟以2：1氣走南韓，相隔12年再度於一級國際賽事擊敗對手，中止10連敗。韓媒形容，這根本是「雅加達慘案」，許多韓網友也開酸，該認命當兵。

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這屆亞運台灣隊僅有7名是中職選手，包括詹子賢、林承飛、林樺慶、林政賢、王玉譜、陳柏豪和申皓瑋，這7人合計年薪約新台幣1100萬元，其他17名業餘球員加起來，才約1530萬元。

相較之下，南韓隊24名全職業明星隊，陣中包含金賢洙、朴炳鎬、黃載均擁有大聯盟經歷，全隊身價高達台幣3.6億元，年薪相差一大截；此外，日本隊則是由社會人組成的隊伍。

未料昨晚南韓隊的「四棒海」打線沒有發揮，全場只靠金宰煥的陽春砲得到唯一的分數，黯然吞下敗仗。南韓媒體《首爾體育》的標題就寫著，「雅加達慘案？全職業的南韓隊，不敵只有7名職業的台灣。」

根據《naver》入口網站的一篇《OSEN》的南韓隊輸球新聞，有近5000名網友按開心。不少南韓網友則諷刺，「恭喜！ 我們去軍隊」、「職業竟輸給業餘」、「台灣贏球太棒了」、「接受國家的徵召當兵吧」。

南韓隊若能在本屆亞運奪金，包含咸德柱、朴治國、崔原態、崔忠然、朴珉宇、金河成、吳智煥、李政厚和朴海旻等選手，即可免服兵役。

南韓隊昨晚先發打線：

打擊率 全壘打 打點 年薪 備註 李政厚 0.378 5 43 303萬元 暫居打擊王 安致弘 0.362 19 90 881萬元 金賢洙 0.364 20 101 3812萬元 大聯盟經歷 朴炳鎬 0.341 33 91 4084萬元 大聯盟經歷 金宰煥 0.340 33 99 1296萬元 梁義智 0.366 20 66 1651萬元 孫兒葉 0.342 21 75 4084萬元 黃載均 0.366 20 66 1651萬元 大聯盟經歷 金河成 0.303 17 68 881萬元

先發投手

勝 敗 防禦率 局數 三振 年薪 備註 梁玹種 11 9 3.78 157 133 6262萬元 2017韓職MVP

（註：以上為今年韓職KBO成績、年薪皆為新台幣）

台灣隊相隔12年，再度於一級國際賽擊敗南韓隊。（特派記者陳志曲攝）