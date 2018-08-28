戴資穎、周天成亞運金牌戰登場！今日賽事預告與轉播

戴資穎力拚亞運金牌。（特派記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

亞運持續進行，羽球方面，下午1點開始台灣一哥周天成與世界球后戴資穎將分別在單打金牌戰登場，生涯還沒拿過亞運金牌的兩人，今天要力拚在雅加達奪下首面亞運金牌。請球迷們準時鎖定轉播囉！

另外，晚間8點30分的女子足球將上演「海峽德比」，由台灣女足挑戰中國女足。台灣女足上一戰靠著門將蔡明容的神撲救，助台灣在PK戰中以4：3擊退越南，挺進四強。今天面對強敵中國，台灣女將們希望能夠再次創造歷史。一起打開電視為台灣健兒們加油吧！

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美職例行賽，早a上8點由運動家出戰太空人，運動家派出安德森（Brett Anderson）先發，對上太空人的柯爾（Gerrit Cole）。目前運動家在美聯西區僅落後龍頭太空人1.5場勝差，同時近況絕佳的運動家今天也要尋求四連勝。

中職方面，晚間6點35分由統一獅坐鎮主場迎戰桃猿。獅隊推出日籍投手知念広弥先發，猿隊則派出尼克斯主投。上一場單局狂失7分的知念広弥，今天要捲土重來，挑戰中職一軍首勝。尼克斯則要帶領球隊終止連敗。

美網第二天，男單方面，「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）、韓國名將鄭泫、德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）都將出賽。女單方面，台灣好手謝淑薇預計將在晚間12點15分對上俄羅斯選手亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova），網球迷們一起打開電視為謝淑薇加油吧！

亞運

羽球

13:00 周天成、戴資穎男女單打決賽 緯來體育、公視、愛爾達體育3台

桌球

11:00 台灣隊 男子團體4強 愛爾達體育1台

16:00 女子團體決賽 公視3台、愛爾達體育1台

18:00 男子團體決賽 公視3台、愛爾達體育1台

足球

20:30 台灣@中國 公視3台、愛爾達體育1台

射箭

10:30 雷千瑩 反曲弓女子銅牌戰 公視3台、愛爾達體育2台

13:00 複合弓女團銅牌戰 公視3台、愛爾達體育2台

14:10 複合弓男團銅牌戰 公視3台、愛爾達體育2台

田徑

10:00 愛爾達體育3台

19:30 緯來育樂

棒球

19:30 台灣@印尼 緯來體育、愛爾達體育3台

MLB例行賽

08:00 運動家@太空人 FOX體育2台

NPB例行賽

17:00 羅德@軟銀 FOX體育



CPBL例行賽

18:35 桃猿@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育2台、愛奇藝

美網

23:00開始 FOX體育、FOX體育3台

周天成。（特派記者陳志曲攝）