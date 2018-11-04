NBA》林書豪替補貢獻6分4助攻 老鷹扳倒同區勁旅熱火

林書豪上場16分鐘，繳出6分、4助攻。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕老鷹隊台裔後衛林書豪今天替補出發，上場16分鐘，繳出6分、4助攻，先發控衛T.楊恩挹注24分，傳出15次助攻的「雙十表現」，助隊以123：118扳倒同區勁旅熱火，中止近期四連敗。

熱火隊戰績暫時排在東南區第二，龍頭則是黃蜂，老鷹隊位居倒數第二。

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老鷹隊今天主場迎戰熱火，對方有即將告別NBA的傳奇老將魏德，魏德從板凳出發，出賽26分鐘，攻下替補最高的19分。

老鷹隊此役先發有四人得分突破雙位數，T.楊恩24分為全隊最高，老將卡特繳出12分，林書豪6分則有4分來自罰球，4投4中。

林書豪次節傳出精彩助攻，助隊擺脫熱火糾纏，老鷹隊上半場74：68領先，第三節老鷹維持領先優勢進入末節。

老鷹隊差點被熱火翻盤，末節後半段熱火追成110平手，林書豪、卡特聯手連下4分，但也沒有就此甩開熱火，雙方陷入拉鋸。

終場前2分鐘，卡特、貝茲莫各投進2分球，拉開分差，雙方接下來進攻都失手，時間也一分一秒流失，卡特終場前17秒站上罰球線，2投1中，老鷹隊已拉開5分差距，最後順利中止連敗。

老鷹先發控衛T.楊恩（右）挹注24分，傳出15次助攻的「雙十表現」。（美聯社）

老鷹「老飛人」卡特。（美聯社）

熱火老將魏德。（美聯社）