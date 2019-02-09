NBA》瑞迪克飆34分、哈里斯關鍵一擊 七六人拿金塊止敗

瑞迪克外線神準飆34分（右）、哈里斯命中關鍵球（中）。（法新社）

〔體育中心／銃合報導〕七六人透過季中交易提升戰力，打造問鼎冠軍的氣勢，先發五虎得分皆上雙，瑞迪克（JJ Redick）攻下最高34分，新成員T.哈里斯（Tobias Harris）拿14分，包括第四節的關鍵進球，助隊117：110擊敗金塊，終止2連敗。

七六人用3人加4個選秀權，換來主菜哈里斯，還有中鋒馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）和前鋒M.史考特（Mike Scott），加上先前從灰狼換來的J.巴特勒（Jimmy Butler），七六人打造以恩比德（Joel Embiid）和B.西蒙斯（Ben Simmons）為首的豪華陣容。

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今七六人靠著這套陣容對付西部勁旅金塊，開賽就打出不錯的氣勢，首節先發五人皆有得分進帳，瑞迪克展現百步穿揚的神射功夫，4次外線出手全進，半場已拿18分。

七六人多點多花，金塊表現也不惶多讓，前三節雙方僅1分差距，直到第四節後段勝負才逐漸明朗，哈里斯接獲西蒙斯助攻，最後3分56秒放進超前2分，七六人順勢拉出一波6：0攻勢拉大比分收下勝利。

哈里斯第四節命中關鍵球。（法新社）

七六人今團隊命中率達5成，瑞迪克15投11中、包含7投6中的外線準星拿34分，J.巴特勒的22分居次，恩比德15分、12籃板，B.西蒙斯12分、6助攻。

約基奇（ Nikola Jokic）27分、10籃板、10助攻大三元數據，J.穆雷 （Jamal Murray）23分、6助攻、5籃板，另有4人得分上雙，金塊吞3連敗。

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