3個紀錄 王柏融一轟滿足

王柏融一棒完成3項中職新猷，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

最速200安、雙20第5人、20轟第7人

〔記者郭羿婕／桃園報導〕王柏融一棒敲出3大中職新猷，昨役達成最快場數200安、單季20轟20盜第5人（史上第6次），也成本季第7位20轟打者，單季7人20轟再創聯盟紀錄，更完美的是「柏融大王」以生涯首次單場連2打席全壘打，助猿12：4擒象，這一切讓他笑說：「很剛好！」

賽前距最速200安只差2支，王柏融沒等太久，用4安含雙響、個人單場新高的7打點收下單場MVP，1局下首打席先揮出內野安打，6局下對江忠城敲2分砲，完成生涯200安，7局下又從鄭錡鴻手中擊出3分彈，第8局追加2打點二壘打，停滯3週的全壘打一次爆發，巧的是，最近一次8月11日砲轟的苦主也是江忠城。

王柏融說，第1轟出去就有感覺，「第3次打擊前，教練提醒我節奏抓好，他說前2次準備太慢，要提早一些，感覺來了就有第2轟。」猿隊教頭洪一中也說，柏融雙轟是扳回氣勢的關鍵。

王柏融去年9月2日才登上中職賽場，至今出賽122場已跨過200安門檻，刷新前獅隊洋將羅偉的140場、林益全的142場本土紀錄。前天林泓育才打破單季最多20轟球員的聯盟紀錄，成第6人，王柏融昨以21轟21盜推進到7人。

王溢正6.2局僅失3分，投出暌違1個半月的優質先發。（記者陳志曲攝）

王溢正也繳出6.2局飆8K、失3分（1責失），以暌違1個半月的優質先發，揮別近2戰撐不滿5局、吞2連敗的低潮，奪本季第7勝，助2連勝的猿隊穩坐下半季龍頭。

王溢正說，因近幾戰不理想，此役不敢想太多，只想多用點力把比賽投好，控球和感覺都比之前好很多，拚10勝還有機會。洪總也說，王溢正球質不錯，並不好打，但控球常出問題，導致球數落後，這場就贏在控球改善許多。