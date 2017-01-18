日職足新潟天鵝 港都移訓避冬

日本J聯盟球隊新潟天鵝到高雄移訓，收到熱烈歡迎。（高雄市體育局提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕隸屬日本職業足球J1等級的新潟天鵝，昨一行55人抵達高雄進行為期10天的移地訓練，這也是首度有J1球隊在港都移訓，國內足球傳統強隊台電把握機會，將在22日與新潟天鵝進行友誼賽。

成立於1955年的新潟天鵝，2004年升上J1後，就沒再被降級，實力堪稱平穩，這次會來台移訓，主要是透過台灣男足總教練黑田和生牽線，看中的就是高雄的好天氣，監督三浦文丈說：「新潟仍在下雪，來到這裡真的相當溫暖。」

台電總教練陳貴人表示，能就近與J1球隊交流並進行友誼賽，實在相當難得，台灣球員可以趁機觀摩，兩隊也將在22日下午3點於高雄國家體育場切磋，他歡迎球迷一同進場「逗熱鬧」。